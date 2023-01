Larino capitale del Natale

LARINO. L'amministrazione comunale di Larino a fine ciclo natalizio ringrazia tutti i protagonisti delle manifestazioni invernali.

«A conclusione delle manifestazioni che hanno accompagnato le festività natalizie, è doveroso un plauso e un ringraziamento ai volontari di Larino nel Cuore e dell'Associazione Car Larinese che con le "Luminarie di Larino - Magia di Luci" e il "Presepe Vivente" hanno reso il nostro centro storico una meta turistica, attirando a Larino decine di migliaia di visitatori provenienti dal Molise e da tutta Italia.

La speranza è che il connubio tra le associazioni e l'amministrazione comunale ci sia come quest'anno anche in futuro e che si possa sempre lavorare insieme per il bene della nostra comunità».