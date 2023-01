Donatori junior

TERMOLI. «Dopo aver trascorso le festività natalizie, i giovani studenti del Liceo Scientifico "Alfano" di Termoli, coordinati dal professor Gianfranco Massaro, sono giunti di buon'ora in Avis per effettuare presso la sala Donatori il prelievo e gli esami per l'idoneità alla donazione del sangue e del plasma.

Un particolare ringraziamento a questi fantastici giovani che hanno inteso offrire un po' del loro grande amore a coloro che hanno bisogno di solidarietà. Grazie». Dalla sezione Avis di Termoli.