Oratorio punto d’incontro

ROTELLO. «L’oratorio è da sempre un punto d’incontro per trascorrere qualche momento di serenità e socializzazione. Attorno ad una grande tavolata, giocando a tombola, il gioco tradizionale che, durante le feste di Natale riunisce le famiglie e gli amici per trascorrere insieme qualche ora di letizia.

E cosa dire del Veglione di San Silvestro?

Musica, cena, allegria e tanto divertimento, uniti per il piacere di stare insieme. Ed è arrivata anche l’Epifania, che tutte le feste si porta via. Ma non è così, perché per le strade di Rotello la festa continua, con musica, allegria e un canto tradizionale che si snoda per le strade del nostro paese.

Si narra che ad importare quest’usanza fu un abitante di Serracapriola intorno agli anni venti. Un canto, questo, riveduto dai fratelli Amodio negli anni trenta.

Si annovera così la visita dei Re Magi che, avendo saputo della nascita del Messia partono dal lontano Oriente per raggiungere la grotta di Betlemme accompagnati dalla luce di una stella cometa che li conduce, con il suo divino bagliore fin dove il Bambino giace sulla mangiatoia.

Ma chi sono in realtà questi tre personaggi che conosciamo con il nome di Magi e perché sono proprio tre?

Potrebbero essere di più, ma anche di meno, ma c’è, di fondo, una ragione storica. Tre, perché simbolicamente venivano dalle tre parti del mondo, Europa, Asia e Africa e tre perché, secondo la simbologia bizantina essi rappresentano le tre età dell’uomo; il giovane, l’uomo maturo e l’anziano. Ma anche la nostra comunità parrocchiale ha atteso e ricevuto con fede l’arrivo dei Re Magi. Davanti a Gesù i bambini della nostra parrocchia hanno depositato i sandali accanto alla mangiatoia, la paglia e il lenzuolo, oltre ad un cesto pieno di doni da devolvere alle famiglie bisognose.

Con gioia, con semplicità, con amore per percorrere tratti di strada che ci conducano verso un futuro migliore. E festa sia». Natalina Di Legge.