Aggregazione giovanile

GUGLIONESI. Tesseramento aperto per l'Agng.

«Cari amici e care amiche,

Durante lo scorso anno, siamo stati travolti dalla vostra partecipazione e dal vostro entusiasmo nei confronti degli eventi e delle iniziative targate AGNG. Questo ci riempie il cuore di gioia, e ci spinge ad andare avanti piu' determinati che mai: abbiamo grandi progetti per l'anno appena iniziato.

Se anche voi volete contribuire alla riuscita dei nostri eventi futuri, potete darci un sostegno concreto e attivo in questo 2023 attraverso il tesseramento. Per scoprire come tesserarvi, scriveteci un messaggio privato sui nostri social, oppure contattate i numeri 3349216486 e 3481869593.

In quanto tesserati, ascolteremo con attenzione le vostre proposte. Inoltre, verrete aggiornati costantemente su tutte le nostre iniziative culturali e di valorizzazione del territorio... e potrete dire di aver contribuito alla loro riuscita!

Allora che ne dite, siete dei nostri?

Non vediamo l'ora di svelarvi cosa ha in serbo per voi AGNG in questo 2023!».

Galleria fotografica