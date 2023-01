Fratelli d'Italia sul territorio

GUGLIONESI. Il circolo Fratelli d’Italia di Guglionesi cresce e si allarga a gente nuova che si avvicina al partito della leader Giorgia Meloni.

E, in vista delle regionali e per congratularsi con il senatore Costanzo Della Porta, sabato 14 gennaio si è incontrato proprio per discutere varie tematiche.

«Sono stato invitato dal circolo cittadino di Fratelli d'italia per discutere dei prossimi appuntamenti elettorali, comunali e regionali. Ho trovato coesione e unanimità di intenti per far crescere il partito e trainare la coalizione verso ottimi risultati in ambedue le consultazioni» ha raccontato il senatore, accolto dagli iscritti con una bottiglia di spumante per festeggiare questo suo traguardo personale grazie anche al circolo di Guglionesi.

