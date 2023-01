Addio a Francesco Paolo Storto

TERMOLI. Questa mattina abbiamo appreso, con sommo dispiacere, della scomparsa di una persona stimata e grande professionista nel suo campo lavorativo, il geometra Francesco Paolo Storto.

Chi vi scrive, però oltre ad essergli stato amico, lo ha potuto apprezzare anche come grande manager della comunicazione radiofonica privata a Termoli. I miei quarant'anni e più, di trascorsi davanti ad un microfono radiofonico, sono stati con lui come direttore. Franco era una persona alla perenne e maniacale ricerca della perfezione, anche per delle cose apparentemente insignificanti. Lui si arrabbiava se non veniva tutto rimesso in ordine, poi la sua vice squillante, quando lo facevamo arrabbiare, quintuplicava i decibel e anche se avevamo in testa le cuffie la sentivamo comunque.

Franco era davvero un perfezionista in quello che faceva. Con lui molti giovani sono cresciuti radiofonicamente, prima a Teleradiozero, io poi l'ho avuto a Radio In insieme al mitico Aldo Ciccone e poi l'ho ritrovato a Radio Canale 102.

Lui e la sua bella famiglia mi volevano un sacco bene. Mi ricordo quando mi voleva dire qualcosa, mi cercava così "Ueh Micky Guidé (allora radiofonicamente il mio nome era Micky Guidetti) sint’ nu 'poche..." era davvero un gigante buono visto l'ardua mole fisica, burbero all'occorrenza, ma fondamentalmente buono visto che le arrabbiature che gli procuravamo noi come gliele facevamo venire così gli passavano.

L'amicizia con i figli Antonella, anche lei voce bella professionale in radio, Ernesto, la sorella Mirella, come anche finché in vita la sua signora mamma e moglie grande sopportatrice. Negli ultimi anni ci vedevamo spesso al porto turistico sempre in compagnia del cagnolino suo amico fedele, che in quanto a voce gli faceva concorrenza, mentre in questi ultimi tempi invece non lo vedevamo più, peccato mi sarebbe piaciuto stringergli la mano direttamente in nome dei bei tempi trascorsi in serenità e amicizia.

Buon viaggio geometra Franco, un saluto da Micky Guide' ...e da tutti quei ragazzi che assieme a te hanno fatto un percorso di vita intenso bello e spensierato.

Cordoglio alla famiglia da Termolionline. Le esequie si terranno oggi 24 gennaio alle 15.30 presso la Chiesa Ssn Francesco partendo dalla casa funeraria Jovine in via Egadi numero 7.

