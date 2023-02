Via Po e dintorni: stop all'energia elettrica

TERMOLI. Oggi, lunedì 6 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 20:30, sarà interrotta l'energia elettrica nel comune di Termoli.

Le vie interessate sono via Po dal civico 37, 41 a 43, 49 a 51, 70 a 72, 80, 84, 88, 92, 100 a 102, 106 a 110 a 114, e 120 sinistra, Ponticelli, via Biferno 15, da 23 a 27, via Fortore 45, via Pertini, con Airino e via Ticino.