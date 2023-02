Si è spento l'amico Bruno Picanza

TERMOLI-LOS ANGELES. Nei giorni scorsi, a Los Angeles in California, è venuto a mancare un figlio di Termoli, Bruno Picanza molto conosciuto e stimato nella nostra città. Nato 97 anni fa il 1° marzo 1926, Bruno intorno ai 36 anni emigrò negli Stati Uniti ma il legame con Termoli non tramontò mai. Il richiamo da Mazz' du Castill pure per Bruno, soprannominato "Il Californiano”, era sempre vivo. Dopo la pensione, ogni estate volava nella sua amata Termoli e ci rimaneva fino a ottobre, così da farsi una scorpacciata di vecchi amici d'infanzia, parenti e tradizioni termolesi.

Chi vi scrive ha avuto il piacere di conoscerlo tanti anni fa, proprio in una sua sortita vacanziera termolese, e notammo subito nonostante cominciasse ad avere una età importante, la sua giovinezza mentale e fisica. Bruno. nonostante avesse toccato la sfera degli ottant'anni, ogni mattina pantaloncini, canotta, fascia antisudore in testa, faceva jogging sul lungomare Cristoforo Colombo e il sabato pomeriggio si ritrovava al campetto di calcio, giù al parco Comunale, assieme a dei ragazzi per giocare una partitella di pallone. In un’occasione del genere, per sottolineare la sua freschezza mentale e fisica, ci incuriosì e gli facemmo una intervista per conoscerlo meglio. Capimmo di avere di fronte un vero, genuino e autentico personaggio. Infatti ogni inizio d'estate, appena vedevamo comparire, per le strade termolesi, la figura simpatica di Bruno u'Californiane, potevamo dire “è arrivata l'estate”.

Ci mancherà. Ci mancherà soprattutto un affabile amico nostro e di moltissimi termolesi. Ora riposa nella città americana degli Angeli, angeli che sapranno accoglierlo degnamente.

Bruno Picanza era un figlio speciale.

Siamo molto vicini alla sua famiglia laggiù, e quella che ha anche qui a Termoli come a Nino Picanza, il nipote che ringraziamo per averci fatto sapere della sua dipartita, che ci ha rattristato molto, Buon viaggio Caro Bruno sei nel posto giusto scortato dagli Angeli della City degli Angeli per questo tuo ultimo viaggio non potevi avere una scorta migliore.