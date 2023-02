Rete di solidarietà con la Caritas

TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino, attraverso la Caritas, si unisce alla Conferenza Episcopale Italiana e a Caritas Italiana nell’esprimere profondo cordoglio e vicinanza alle popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal devastante terremoto di lunedì 6 febbraio 2023.

La Conferenza Episcopale Italiana ha già stanziato 500mila euro dai fondi 8x1000 come primo aiuto. Caritas Italiana, da anni impegnata nei due Paesi, è in costante contatto con le Caritas locali per offrire aiuto e sostegno.

La Caritas diocesana di Termoli – Larino invita a sostenere gli interventi di Caritas Italiana utilizzando il conto corrente postale n. 347013, con una donazione on-line sul sito www.caritas.it o tramite bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”: