A un passo dal cuore

ROTELLO. Una comunità in movimento! Ancora una volta, l'Associazione 'ilmuroinvisibile', lancia il suo accorato appello al quale non si può mancare.

«A un Passo dal Cuore, si perché "l'Amore genera Amore", quel sentimento sano e puro che niente può sovrastare. Così, dalla fusione dell'amore per sé stesso, per il prossimo e per il territorio si è pensato di effondere musica per esaltarlo, placando così, le delusioni generate dal proprio Io. Sarà un evento emozionante, quell'evento al quale non si può mancare, quell'evento che veramente toccherà il nostro cuore facendoci emozionare, facendoci riscoprire ciò che siamo…. persone capaci di Amare! Non ci resta che partecipare, rispondendo, così, all'invito del presidente don Marco Colonna e delle volontarie Giusi Miniello, Carmen Paolone e Barbara Calenda.

L’appuntamento è per sabato 11 febbraio, dalle 18.30, al centro sociale della chiesa di San Rocco, dove andrà in scena “Arte e Vino”, Percorso musicale con gli Acustika, presenta Andrea Plazzi, con testi e poesie di Natalina di Legge e i ragazzi dell'istituti omnicomprensivo di Rotello. Alle 20, tutti all'oratorio don Luigi Marcangione: espongono Rino Menna, Ylenia Paladino, Fiorella Lanni, Amalia Mascio, Roberta Vigliotti, Fredy Luciani, Michele Laezza, Doriana Campolieti, Tracy Campolieti, Rosanna De Siro, Fallucchi Andrea, Ninì Larciprete, Luigi Montanaro e Fabio Colonna, con la degustazione delle cantine Rotoletti e San Zenone».

Galleria fotografica