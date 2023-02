Autovelox alle piane di Larino

LARINO. Entrerà in funzione lunedì, 13 febbraio, il nuovo autovelox fisso, in entrambi i sensi di marcia, sulla strada Statale 87, ove vige il limite di velocità di 90 km/h (salvo tratti in cui è diversamente indicato), in territorio di San Martino in Pensilis:

1. Direzione Termoli – Larino, in prossimità del bivio per San Martino in Pensilis, al km. 210+100;

2. Direzione Larino - Termoli, in prossimità dell’azienda ORTOFRUTTAMOLISE, al km. 208+970.