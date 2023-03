Promozione dell'integrazione

CAMPOBASSO. L’Acem-Ance Molise e l’Associazione “dalla parte degli ultimi” proseguono l’attività di collaborazione finalizzata alla promozione dell’integrazione socio lavorativa dei rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, meglio definita in uno specifico protocollo d’intesa.

Quest’ultimo sarà sottoscritto dalle parti durante una conferenza stampa indetta per venerdì 3 marzo 2023, alle ore 10 presso la sede sociale dell’Acem-Ance, in Via Cardarelli 19, Campobasso, nel corso della quale saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa e le finalità che essa si prefigge.