Intervento dell'Acea in centro

TERMOLI. Disagi minori del previsto in centro per l'intervento urgente di riparazione da parte del personale dell'Acea Molise tra corso Umberto e Corso Fratelli Brigida, sino all'incrocio con via Alfano.

Per agevolare i lavori sul tratto della rete idrico-fognaria, nelle zone indicate è stata chiusa la strada al traffico.

