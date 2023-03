Lavori Enel a Rio Vivo-Marinelle

TERMOLI. Venerdì 3 marzo 2023 dalle ore 6 alle ore 12:00 sarà sospesa l'energia elettrica nel comune di Termoli.

Le vie interessate Marinelle da 1 a 5, da 11 a 13, 173, 179, 13a, 15a, 15c, 15d, 15e, 2-1, 2-3, 4-1, 4b1, 6-1, 8a-1, 10-1, 10-3, 12-1, 15-1, 15-3, 21-1, 22-1, 31-1, 33-1, da 2 a 8, da 12 a 18, 24, 2a, 14a, 2- 2, 2-4, 4-2, 6-4, 8a-2, 10a-2, 10-4, 15-2, 16-2, 19-2, 20-2, Via del Germano Reale 1, 9, 29, da 35 a 37, 135, 1a, 23a, 35a, 23-1, 25-1, 4, 8, 18, 24, 28, Rio Vivo, Cavalieri d'Italia 1, via Rio Basso da 4 a 6 via Rio mare 8, 4c, Rio Vivo 329, Rio Torto e rio corto

Sempre venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12 saranno interessate altre zone:

con marinelle 7, 19, da 25 a 27, da 31 a 33, 37, 45, 115, 327, 2-5, 33a, 33b, 6-5, 8-1, 19-1, 23-3, 29-1, 325a, 325e, 325f, 325g, 132-1, 219-1, 325f1, da 4 a 12, 18, 108, 116, 154, 348, 4a, 6-2, 12-2, 132a, 21-2, 23-2, 29-2, 132-2, sn v del croccolone da 1 a 5, da 11 a 13, 25, 31, 25a, da 2 a 12, 8a, 12a, sn, t v di rio vivo 225, 327, 333, 325l, 354-1, 344, da 350 a 352, 352a, 354-2, sn v rio marzaiola da 13 a 15, 19, da 4 a 8, da 12 a 16, sn v rio pavoncella 1, da 8 a 10, 14, 18, 18a, sn; v rio corto da 3 a 11, da 15 a 17, 7a, 11a, sn v rio beccaccia da 4 a 6, 10, 6a; v rio bello 2, da 6 a 8, fc v rio del piviere 21, sn v rio beccaccino da 1 a 3 v del codone da 2 a 6, sn v rio oca selvati sn

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

