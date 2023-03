«Aiutaci ad aiutare»

TERMOLI. «Torna l'Open day all'Emporio Solidale "Ti senghè". Il 12 marzo dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19 ti aspettiamo presso la nostra sede in via Alfano n.5 a Termoli. In questo periodo abbiamo bisogno in particolar modo di: colombe e uova di Pasqua, latte a lunga conservazione, tonno, carne in scatola, merendine, succhi di frutta detersivi da bucato e per l’igiene della casa.

