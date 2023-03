L'arte della comunicazione

LARINO. Martedì 7 marzo, alle 17:30, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, sarà presentato il volume “Fare un giornale, diventare giornalisti – manuale per studenti, insegnanti e apprendisti comunicatori” di Giuseppe Tabasso, pubblicato da IBC Edizioni di Campobasso.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Larino e con l’Assostampa del Molise, avrà luogo nella ricorrenza del compleanno del grande giornalista campobassano Gaetano Scardocchia (1937-1993), collega e amico fraterno di Giuseppe Tabasso.

L’incontro si svolgerà in collaborazione con gli studenti del Liceo “D’Ovidio” di Larino che sulla serata realizzeranno anche un servizio per la webTV del loro istituto; sarà moderato da Anna Di Pietro, redattrice de il Bene Comune, Antonio Vesce, Assessore all’istruzione del Comune di Larino porterà i saluti dell’Amministrazione frentana e interverranno Antonio Ruggieri, direttore de il Bene Comune, Giuseppe Di Pietro, presidente dell’Assostampa del Molise e in collegamento da remoto Giuseppe Tabasso.

Galleria fotografica