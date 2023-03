"Luigino Cintalarga" in scena a Termoli

TERMOLI. Dopo il grande successo ottenuto a in questa tournée invernale, la compagna teatrale "Sorrisi e Follie” non si ferma e sbarca a Termoli per riproporre l'esilarante commedia "Luigino Cintalarga".

L'attesa rappresentazione è in programma alle ore 18, presso l’auditorium "Giovanni Paolo II" della chiesa Santa Maria degli Angeli.

Battute divertenti, contesti spassosi, colpi di scena imprevedibili e falsi intrecci amorosi, diretti a procacciare il "Bottino" porteranno... al lieto fine. Insomma due ore assicurate di risate a crepapelle.