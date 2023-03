In cattedrale la messa di suffragio a due anni dalla scomparsa di Arturo D'Amico

TERMOLI. Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del luogotenente dei Carabinieri Arturo D'Amico, storico comandante della stazione dell'Arma di Campomarino.

Nel secondo anniversario si celebrerà la santa messa in suffragio alla cattedrale di Termoli, alle 11, giovedì 16 marzo, dove i familiari lo ricorderanno con l'amore e l'affetto di sempre. «Gli angeli non si vedono, ma sappiamo che esistono. Ci sono accanto e ci proteggono. Sono le persone che ci hanno voluto bene e che sono volate via troppo presto».