«Il mio ricordo di Franco De Ninis»

TERMOLI. Si è spento Giuseppe Franco De Ninis, una vita trascorsa da impiegato bancario, ex dipendente della Cassa di Risparmio, poi Banca di Roma, e attuale Unicredit, in piazza Bega.

È stato anche uno dei cavalieri di San Timoteo. A ricordarlo, l'amico Giovanni Battista Muricchio.

«Ciao, Franco, apprendo dai social una notizia che mi lascia senza fiato e mi trasmette un profondo senso di tristezza e smarrimento, facendomi riflettere sulla precarietà della vita terrena. La morte improvvisa e prematura di Franco, un caro amico, sempre pronto alla battuta, ironico, simpatico, affabile e di grande compagnia è una di quelle notizie che non vorresti mai sentire. Incontrarlo sul corso, come in qualsiasi altro punto del centro di Termoli, era sempre un piacevole incontro, aveva la capacità di riuscire a farti sorridere anche se, qualche volta, la voglia di sorridere mancava proprio. Ora non ci incontreremo più e non riuscirai più a infondere quell’allegria che solo una persona come te era in grado di trasmettere. Provo a riguardare qualche vecchia foto che abbiamo fatto insieme, ma l’atmosfera serena di quegli attimi sembra non trasparire più. Purtroppo... mancherai tanto a tutti noi, caro Franco, a noi che abbiamo avuto il piacere e la fortuna di conoscerti e di essere tuoi amici. Un grande abbraccio che ti accompagni in questo lungo e difficile viaggio, l’ultimo che dovrai affrontare, e sentite condoglianze a tutta la famiglia.

Ciao, Franco».