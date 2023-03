Imbarco marittimo sullo "Zenit"

TERMOLI. Al fine di dare massima diffusione, si informa che alle ore 9del giorno 4 aprile 2023 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di un marittimo in possesso del certificato di competenza di direttore di macchina su unità con apparato motore superiore a 3000 kw, in possesso dell’addestramento di cui alla regola V/2 della Convenzione STCW 78/95, disponibile ad imbarcare in qualità di direttore di macchina con contratto C.C.N.L. settore traffico sulla motonave adibita al trasporto passeggeri denominata “ZENIT” iscritta nelle matricole della Capitaneria di porto di Pescara al n. 630, avente porto base/logistico nel porto di Termoli.

ll/i marittimo/i interessato/i dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 9 del medesimo giorno, significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativo.