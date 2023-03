Lavori Enel in contrada Porticone e dintorni

TERMOLI. Lunedì 20 e martedì 21 marzo in alcune zone di Termoli, l'Enel interromperà l'energia elettrica. Nella giornata di lunedì, la corrente mancherà dalle ore 14 alle ore 17 nelle zone di via Catania e contrada Porticone.

Mentre per la giornata di martedì 21 marzo, le zone sprovviste di corrente elettrica, dalle ore 14 alle ore 17 saranno via Padova, via Perù e Argentina.

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

