Addio a Gildo, il papà di Pio D'Antini

TERMOLI. Apprendiamo con tristezza della scomparsa di una persona che con il tempo abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare. Gildo D'Antini, papà di Pio D'Antini che con Amedeo Grieco formano una coppia di comici che divertono da anni in tutta Italia sul piccolo e grande schermo oltre che nei teatri.

Ha altri figli oltre al conosciutissimo Pio e a Termoli era conosciutissimo perché, pur non essendo di origini molisane, molti anni fa ci arrivò per lavoro e, alla fine, le vicissitudini umane hanno fatto sì che Termoli diventasse il suo luogo di residenza.

Noi lo conoscemmo diversi anni fa, per avere con lui un'intervista e per farci raccontare di suo figlio Pio che, in quel periodo, aveva iniziato assieme ad Amedeo a scalare vorticosamente la via del successo. Ricordo che Gildo cortesemente e affabilmente accettò d'incontrarci, ci vedemmo in piazza Monumento e seduti su una panchina vicina all'edicola Tundo avemmo una lunga e simpatica chiacchierata tramutata in intervista per Termolionline.

Oltre a parlarci, con orgoglio di padre, del successo di suo figlio Pio e dell'amico Amedeo, dei loro primi passi artistici a Foggia, ci raccontò anche della sua vita a Termoli. Gildo quell'omone grande e grosso e buono carico di simpatia, fu per noi una vera rivelazione e un pozzo di aneddoti simpatici e da allora, ogni volta che c'incontravamo era un incontro carico di simpatia e cordialità.

Una delle ultime volte fu al porto turistico Marina di San Pietro e lui era in compagnia di suo figlio Pio in un momento di relax e, con loro ebbi un uno scambio di battute divertenti davanti ad una tazza di caffè. Ora apprendere così all'improvviso della sua scomparsa ci addolora parecchio. Difficile immaginare che questo grosso uomo abbia smesso di vivere così all'improvviso, ci dispiace molto.

Siamo vicini alla sua famiglia ai figli, alla sua compagna Giusy e tutti gli altri legati a Gildo come i tanti amici che avevano avuto la fortuna di conoscerlo. Condoglianze anche da parte della nostra redazione.

Ciao Gildo.