“U’ féòn di San Giuseppe"

SERRACAPRIOLA. A Serracapriola, si terrà anche quest’anno il 19 marzo dalle ore 19, il consolidato “U’ féòn - Falò di San Giuseppe “Tradizione riconosciuta ed inserita nell’albo dei rituali festivi legati al fuoco, della Regione Puglia.

L’organizzazione, curata nei minimi particolari, impegna la Pro Loco turistica con il patrocinio del Comune di Serracapriola e con la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, alla migliore riuscita dell’evento. La location scelta, piazza Carrara (zona 167), all’interno di un’area pubblica con libero accesso, parcheggio adiacente, sarà trasformata in un unico scenario, per dare modo al pubblico, non di immaginare, ma di “vivere” la tradizione del falò, diventando parte integrante dell’evento. Tutta la manifestazione sarà arricchita da momenti di allegria con musica folcloristica e degustazione di piatti tipici locali.

L’evento ha riscosso sempre più successo da parte del pubblico presente, grazie anche alla divulgazione da parte delle principali reti di comunicazione.