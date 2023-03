Energia e impianti, al via un corso regionale

TERMOLI. Un nuovo corso di Alta Specializzazione Tecnologica finanziato dalla Regione Molise e organizzato da Demos Its Academy al centro della presentazione organizzata nella sede di EcoControlGsm srl, nel nucleo industriale di Termoli.

Si tratta di un corso di formazione per tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti, in agenda giovedì 30 marzo alle 17.