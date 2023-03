Lutto in casa Tano, si è spenta la signora Giuliana

TERMOLI. Lutto in casa Tano, è venuta a mancare la signora Giuliana Spadaccini, mamma del dottor Pasquale Tano stimatissimo pediatra della nostra città da diverse decine di anni. La signora viveva nelle Marche, punto di riferimento per i figli Teresa, Filippo e Pasquale, che appena il lavoro è le circostanze glielo permettevano prendeva la sua famiglia da Vasto e si dirige a da lei in terra marchigiana.

Al dottor Tano i tanti amici e conoscenti si stringono in questo momento di dolore. Cordoglio anche da Termolionline.