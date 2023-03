Cercasi personale

TERMOLI. Azienda in crescita della zona artigianale di Termoli ricerca personale in possesso della patente B per mansione di:- apprendista meccanico - apprendista frigorista.

Si assicura assunzione secondo contratto partendo a tempo determinato con possibilità di trasformazione ad indeterminato.

Luogo di lavoro: Termoli – Zona artigianaleOrario: 8:00-13.00 / 15.00-17:00 (variabile).Per candidature inviare cv al 3465844203. Grazie.