Due spettacoli imperdibili chiudono il marzo del "Risorgimento"

LARINO. Dopo un fine settimana intenso con tre pienoni, il marzo 2023 del Cinema Teatro Risorgimento si conclude con due spettacoli imperdibili.

Stasera, alle ore 21, Ambrogio Sparagna con Iaia Forte e Theodoro Melissinoupoulos in "Sonus Domini: Itinerari musicali per la Pasqua in Molise". Prenotazioni a questo link: https://www.ciaotickets.com/.../ambrogio-sparagna-sonus...

Venerdì 31, alle ore 18 e alle ore 21, I Dialettanti di Guglionesi in "I Rzzll d na Vicchj", già cinque volte tutto esaurito al Teatro Fulvio: ultimo grande appuntamento con la commedia della Stagione Teatrale Frentana 2023. Prenotazioni dalle ore 9 alle 13 presso la Biblioteca Comunale di Larino o chiamando al numero 0874828202.

"Dopo il grande successo ottenuto in casa, con la pièce teatrale “I RZZLL D NA VICCHJ”, la compagnia popolare I DIALETTANTI, torna alla ribalta. Questa volta i protagonisti calcheranno le scene del teatro Risorgimento a Larino, venerdì 31 marzo 2023, con ben due spettacoli (alle 18.00 e alle 21:00).

Essere anziani non è la fine: è solo una nuova stagione “ vird (verde)” per vivere emozioni e godere della bellezza e della gioia che abbiamo intorno. Troppo spesso consideriamo le persone anziane come un peso o ci interessiamo a loro solo per convenienza.

Questa commedia dimostra che le persone anziane hanno ancora molte carte da giocare e che a sottovalutarli si rischia molto…! Con la loro esperienza sono in grado di battere il più furbo dei giovanotti.

La commedia è ambientata negli anni 70.

Come nelle nostre case, in questo tempo, anche in quella di nonna Marietta si faticava a far quadrare il bilancio, scatenando litigi e diatribe. Chi uscirà vincitore da questa disputa familiare?".

Galleria fotografica