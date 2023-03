Un uovo pasquale gigante

COLLETORTO. Nemmeno il tempo di elaborare il successo delle Giornate di primavera del Fai, ecco che a Colletorto si punta ancora sul turismo.

Quest’anno, con l’arrivo della Pasqua, la Pro loco Angioina di Colletorto ha pensato di creare un uovo pasquale gigante, il primo nel Molise, che raggiunge una altezza di circa 4,5 metri! Ci sono volute 4 settimane dall’ingegneria alla creazione del favoloso involucro di acciaio che ospiterà al suo interno centinaia di piccole uova finte di cioccolato. Non è stato facile costruire l’uovo per i maestri artigiani locali per via delle sue enormi dimensioni, ma sicuramente sarà una rappresentazione spettacolare per grandi e piccini.

L’uovo di pasqua gigante sarà mostrato al pubblico sabato primo aprile alle ore 19 nei pressi di Largo R. Campanelli per augurare buone festività alla cittadinanza. L’iniziativa porta la firma della Pro loco Angioina di Colletorto, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Saranno presenti anche Padre Vincenzo Bencivenga, per la benedizione, e il sindaco Cosimo Damiano Mele. Naturalmente non mancherà la cioccolata!