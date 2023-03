"Caro Michele, sei e sarai sempre il cuore e il pilastro della famiglia Flocco"

PORTOCANNONE. Papà, nonno, zio Michelino, Boss, Capo…è così che lo chiamavano, ma meglio conosciuto come Michele Flocco, un uomo umile, pieno di valori, apprezzato e rispettato da ogni singola persona, un uomo amorevole, determinato e altruista.

Michele ha vissuto una vita piena, nel vero senso della parola; un uomo che grazie alle sue ambizioni e alla sua caparbietà hanno portato a grandi risultati, facendolo diventare a Portocannone sicuramente 'testimone del suo tempo' perché socialmente ha dato il suo contributo, politicamente è stato un militante del PCI nella sua gioventù, un grande lavoratore tra i primi in paese ad aver acquistato un trattore e tra i primi ad impiantare i vigneti a partire dalla fine degli anni 60 facendo sì che la sua passione diventasse anche il suo lavoro.

Negli anni 70 fondò insieme ad alcuni amici una cooperativa (della quale diventò da subito presidente) che ritirava e vendeva meloni, sarà per tanti anni anche mediatore per la vendita di uve da vino, ma la sua grande passione era la corsa dei carri. Cateniere storico del carro dei Giovani dal 1958 fino al 1984...protagonista indiscusso degli anni d'oro del carro dei giovani che per 15 anni consecutivi riuscì a conquistare la corsa...

Biancoceleste nel dna ma sempre rispettoso dei suoi avversari…

Michele è stato uomo sempre con il sorriso in volto ma soprattutto sempre presente per la sua famiglia, in modo particolare per i suoi nipotini, Eloisa e Michele, i quali hanno voluto ricordarlo con una lettera:

-Grazie Nonno Michele.

“Nonno mi accompagni alla stalla?”

“No’ andiamo a comprare le figurine”

“Nonno andiamo al parchetto?”

“Nonno guarda tornado che bello”

“Nonno mi dai 20€?”

“Nonno ti prego digli a papà che non deve portare più tornado ai carri “

“Nonno ma secondo te vinciamo? “

“Nonno hai visto come sono uscite le cartelle…”

“No’ ma che buoi mettiamo”

“No’ abbiamo vinto mo facciamo la sfilata”

“Nonno se prendi ancora la macchina lo dico a papà”

“Nonno lo sai che ho provato un cavallo da salto bellissimo”

“Nonno papà alla fine mi ha regalato Emilio”

“Nonno questo weekend vado a fare la gara”

“Nonno ho vinto vuoi vedere il video? Vedi come siamo andati bene”

“Nonno quando vai a prendere il mais? “

“Nonno mi prendi le pesche quelle grandi lisce, però non devono essere troppo mature”

“Nonno quando vinci a carte mi prendi il gelato, quello all’amarena “

“Nonno lui è il mio fidanzato”

“Nonno ho 18 anni finalmente “

“Nonno ho preso la patente, manca la macchina però!!”

“Nonno grazie per avermi regalato la macchina!”

“Sì tranquillo nonno sto attenta”

“No’ ti piace la mia moto”

“Si no’ sto attento”

Un nonno ti vede nascere sapendo che ti lascerà prima degli altri, forse è proprio per questo che ti amerà più degli altri.

Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo in questo momento, ma dobbiamo ringraziarti per l’amore che ci hai dato dal primo giorno ma soprattutto noi ci ricorderemo sempre di te come un nonno amorevole e sempre con il sorriso stampato in volto, pronto ad aiutarci in ogni difficoltà e a darci tutto ciò che ti abbiamo sempre chiesto, dalle cose più banali a quelle più importanti; non ci hai mai trasmesso tristezza ma sempre e solo felicità! Ci mancherai Nonno Michele, ci mancherai a tavola, ai compleanni, ci mancherai seduto sulla tua poltrona verde e sulla sedia fuori casa ad aspettare che torniamo, ci mancherà sentire le tue “avventure” fatte in gioventù e ci mancherà sentirci “sgridare” perché litighiamo per poi sentire la tua risata alla fine, ci mancherai nella nostra quotidianità Nonno, Ti amiamo da sempre e per sempre.

Sei e sarei sempre il cuore, il pilastro, della famiglia Flocco.

Galleria fotografica