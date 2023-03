“Un'edicola in ogni comune”

CAMPOBASSO. L’Associazione della stampa del Molise organizza per mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 10:30, nella sala conferenze dell’assessorato alla Cultura, in via Milano 15 (ex Gil), a Campobasso, una conferenza stampa sul progetto “Una edicola in ogni comune”.

Nell’occasione saranno resi noti i dati aggiornati dell’iniziativa e la sua implementazione con l’attivazione, per la prima volta, della distribuzione dei libri stampati dalle case editrici molisane.

Saranno presenti l’assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno, il presidente dell’Assostampa, Giuseppe di Pietro e il titolare della nuova impresa di distribuzione, Vito Di Canto.