L'uovo del "Muraglione"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo aver realizzato l'albero di Natale, i soci Avos si sono immediatamente messi al lavoro per realizzare l'uovo di Pasqua, posizionato sul Muraglione, qualche anno fa bellissimo ritrovo per i giovani, oggi un po' dimenticato.

La realizzazione dell'uovo ha richiesto diversi mesi di lavoro da parte dei soci Avos e grande partecipazione. L'inaugurazione si è svolta alla presenza del parroco don Nicola Mattia e del sindaco Giovanni Di Matteo.