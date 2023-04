Dall'aula al mondo del lavoro

MONTENERO DI BISACCIA. Nell’ultimo giorno di attività didattica, prima della chiusura dell’istituto per le vacanze pasquali, i ragazzi della classe quinta dell’Ipsia hanno svolto un incontro con Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - delegazione di Campobasso) e con l’agenzia di lavoro Manpower di San Salvo.





Nel corso dell’incontro gli alunni prossimi all’esame di maturità, al conseguimento del diploma e all’inserimento nel mondo del lavoro, si sono esercitati su come fare un curriculum e su come affrontare, in modo corretto ed efficace, un colloquio di lavoro.

Al contempo hanno appreso gli strumenti su come fare una ricerca, in maniera “consapevole”, dell’offerta di lavoro in base a quelle che sono le proprie aspettative lavorative e di vita.

L’incontro dello scorso mercoledì è stato il primo di tre incontri in programma nell’ambito delle attività di orientamento in uscita proposte dal nostro istituto.

I prossimi incontri sono in programma per le giornate del 14 e del 20 aprile.

Cogliamo l’occasione per rinnovare gli auguri per una serena e felice Pasqua a tutti i nostri alunni, alle rispettive famiglie e a tutta la comunità di Montenero.