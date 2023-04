Ritornano gli altari di San Giuseppe

TERMOLI. Il 19 marzo è stata la giornata dedicata agli altari di San Giuseppe, qui nella nostra città. Un Santo che rammenta l’importante figura del padre putativo di Gesù e sposo di Maria.

Vincenzo Cicchino, che quest’anno ha raggiunto il traguardo trentennale dell’allestimento degli altari, ha deciso di riproporre in questi giorni di festa, nuovamente, l’esposizione nella sua casa al borgo antico, in via vescovo Pitirro.

L’altare devozionale, assieme alla mostra di oggetti sacri: tra cui quadri e statue antiche saranno esposti da oggi, 8 aprile, fino a martedì 11 aprile. Tutti i pomeriggi dalle 15. Invece, lunedì 10 e martedì 11 aprile sarà possibile visitarli anche la mattina dalle 9.