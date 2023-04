Contrade Montenero, stop a luce e acqua

MONTENERO DI BISACCIA. Si avvisa la cittadinanza che nella giornata di giovedì 13 aprile, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti dalle ore 9 alle ore 16. Le vie interessate sono: contrada Difesa Frande, Colle Rose e Palazzese.

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Inoltre, si informa l'utenza che in contrada Valle Campanile, al fine di consentire i lavori per un "allaccio" alla rete idrica comunale, è sospesa l'erogazione dell'acqua potabile fino al primo pomeriggio di oggi (mercoledì 12 aprile).