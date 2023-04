Guasto colonnina elettrica a Campomarino

CAMPOMARINO. Guasto a una colonnina dell'energia elettrica a Campomarino. Ora in corso di riparazione. È stato necessario urgentemente sgombrare dalle auto un tratto di via Togliatti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale data l'assoluta urgenza per liberare l'area dalle auto in sosta.

