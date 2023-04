"Nuovo scenario economico per le piccole imprese"

TERMOLI. Nell’ambito della storica collaborazione consolidata nel corso degli anni tra Intesa Sanpaolo e Confcommercio Imprese per l’Italia e ribadita nella nuova convenzione siglata tra Alberto Pedroli, in qualità di responsabile della direzione Regionale Basilicata, Puglia e Molise e Angelo Angiolilli, Presidente Confcommercio Molise, sarà presentato a Termoli martedì 18 aprile alle ore 15.30 presso il Cala Sveva Beach Club, “CresciBusiness”, un nuovo programma strutturato di iniziative, con prodotti di finanziamento e servizi dedicati alla micro e piccole imprese del commercio, del turismo e dell’artigianato, per accompagnarle nei loro programmi di rafforzamento e crescita, in coerenza con le misure del Pnrr.

L’iniziativa aperta agli associati Confcommercio e alle Pmi del territorio, pone Intesa Sanpaolo come acceleratore del Pnrr favorendo l’accesso alle misure pubbliche, grazie ad un plafond creditizio pari a 5 miliardi di euro, una rete di partner e a strumenti finanziari dedicati al mondo delle imprese.