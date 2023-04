Primeggiano le giovani ballerine di Portocannone

PORTOCANNONE. Le giovani ballerine di Portocannone, della palestra Free Time Eloisa, seguite dall’insegnante Costantina Di Legge, hanno gareggiato per la prima volta nella danza sportiva, prima a Montenero di Bisaccia e poi a San Salvo nella categoria under 9. In entrambe le competizioni si sono aggiudicate il primo posto di categoria con l’accesso diretto alle semifinali di Canosa Sannita.