"Soffocare", il cortometraggio molisano conquista Scampia

CAMPOBASSO. Gemellaggio di menti e di cuori quello avvenuto stamani a Scampia tra l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi - Carlo Levi e il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso. Il tutto nasce dalla condivisione del cortometraggio realizzato dal Convitto Mario Pagano dal titolo "Soffocare" per la regia di Matteo Giancaspro, avente come tema l'ambiente e l'emergenza Covid vissuta dai ragazzi. Gli studenti hanno trovato nel confronto con gli sceneggiatori una valvola di sfogo per raccontare le difficoltà legate ad un periodo complesso.

L'occasione odierna è stata utile per un confronto sulle metodologie didattiche utilizzate dalle due scuole, una diretta dal Rettore Rossella Gianfagna e l'altra dalla dirigente Rosalba Rotundo. Il tour della mattinata inoltre è stato caratterizzato da un incontro con Don Aniello Manganiello, già parroco anticamorra di Scampia per poi proseguire e fare tappa allo Star Judo Club di Gianni Maddaloni, istruttore di judo, che proprio a Scampia ha la sua palestra e che nel 2000 ottenne con il figlio Pino uno strepitoso oro olimpico a Sidney.

Galleria fotografica