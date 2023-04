Nordic Walking a Termoli

TERMOLI. Le giornate primaverili degne di questo nome, dopo settimane di tardivo maltempo dalla marcata connotazione invernale, hanno dato sfogo ad attività all’aperto e finalmente diremmo.

Tra i protagonisti dell’ultimo fine settimana ci sono stati gli appassionati del Nordic Walking, guidati sempre dal capogruppo Amerigo Di Giulio, che ha fatto conoscere nel corso degli anni questa disciplina sulla costa.

I partecipanti, certo non pochi, come spesso avviene, si sono impegnati nel percorrere un tratto di alcuni chilometri sul litorale Nord, per poi attraversare anche il borgo antico.

