Geometra da 47 anni, targa a Umberto Persichillo

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Lo scorso 19 aprile il Collegio dei Geometri di Campobasso ha organizzato la "Cerimonia di Premiazione" durante la quale il presidente Marco D'Angelo ha consegnato le Targhe ai Geometri iscritti da oltre 40 anni all'Albo dei Geometri e che hanno esercitato la professione portando lustro alla categoria professionale e alla Regione Molise.

Tra i premiati c'è il geometra Umberto Persichillo di San Giuliano di Puglia. Iscritto dal 1976, ha svolto l'attività tecnica, ininterrottamente, per 47 anni. In queste circostanze viene spontaneo ripercorrere l'inizio degli studi e tutto il percorso così com'è naturale esprimere la propria riconoscenza innanzitutto ai suoi genitori che gli hanno permesso di studiare cosa che, all'epoca, non era frequente poiché solo i figli dei ricchi studiavano e, in primis, dire grazie a loro che hanno guardato avanti e hanno lavorato per dargli un futuro migliore e dignitoso con una professione. Auguri da tutta la famiglia - la moglie Elisa e i figli Nunzio, Pasquale, Maria Pina e Giovanni - che lo ha sempre sostenuto anche nei periodi lavorativi più critici come quello della ricostruzione post sisma quando due dei figli, geometri anch'essi, gli hanno dato la loro collaborazione e l'ultimo, diplomato geometra ora svolge il tirocinio nello studio del padre. Auguri di cuore anche dalle nuore Carlina e Nadia con un pensiero speciale dai nipotini Elisa e Alessandro.

Poi, il pensiero di ringraziamento va a tutti i clienti che hanno posto fiducia nel suo operato per risolvere i loro problemi non solo di ordine tecnico, commerciale, agricolo, di miglioramento finanziario ma anche sociale e familiare molto spesso per rivestire, in queste piccole realtà sociali, anche un ruolo di confidente. Ricevere un attestato che riconosca il suo operato avvalora lo spirito di dovere e di generosità che ha distinto tutto il lungo periodo lavorativo di 47 anni che non ha come finalità il traguardo ma un continuare ad offrire la propria esperienza professionale accumulata negli anni con la speranza di trasmettere, con l'esempio, alle nuove generazioni. Elisa Mascia.