Monito di pace e democrazia

TERMOLI. Luigi Pietrosimone, come Anteas Molise, celebra la Festa della Liberazione, condividendo questo messaggio:

«Il 25 Aprile viene festeggiato in tutta Italia quale festa della Liberazione. Quest'anno cade questa giornata nel settantottesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo (dell'aprile del 1945). In questi tempi difficili abbiamo bisogno oggi più che mai di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare il futuro con speranza e coraggio, battendoci sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.

Con la forza dei nostri valori, per non vanificare il sacrificio di quanti lottarono per la libertà e l'unità d'Italia. Questa ricorrenza, sia di monito per un impegno di tutti a favore della pace e della democrazia, per dire ancora una volta tutti uniti viva l'Italia. Un fraterno saluto a tutti».