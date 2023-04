L'opera su Pietro Ramaglia in trasferta a Napoli

NAPOLI. "Dialoghi di carta. Incontriamoci in archivio" è il titolo dell'evento che vede protagonista la presentazione del libro "Pietro Ramaglia. 1802-1875. Il medico molisano fondatore della moderna scuola medica napoletana". L'opera della termolese Gabriella Paduano e Gabriele Talia viene presentata sabato alle ore 11 presso la Sala Catasti a Napoli.

Pietro Ramaglia (1802-1875), sommo clinico, scienziato, medico personale di re Ferdinando II di Borbone del Regno delle due Sicilie, è stato il fondatore della medicina moderna. Una figura straordinaria. Un esempio di vita. Un grande scienziato ma anche un grande uomo di fede. Senza dubbio di alto profilo umano la sua storia personale. Sempre dalla parte dei più deboli. Di chi soffre. Come da più parti rilevano le fonti tra Napoli e Ripabottoni.

Ramaglia divenne medico di corte. Il dottor Italo Testa nell’introduzione si complimenta con gli autori per le loro ricerche che danno lustro a personaggi della loro terra, spesso ingrata verso i suoi figli migliori. Donato Petti, docente universitario di Filosofia e Scienze Sociali, direttore della Rivista Lasalliana di cultura e formazione pedagogica, autore di numerosi saggi, nell’introduzione definisce il libro un autentico tesoro. Vanto della terra molisana. Un dono di valore in un tempo dimentico di radici e modelli.

Pietro Ramaglia nella sua azione professionale si prodigò per soccorrere i bisognosi. Nell’ambiente napoletano si diceva che nessun malato andava via senza ricevere il conforto, l’aiuto e il sorriso del dottor Pietro Ramaglia. Tante le curiosità e gli aneddoti sull’amore che nutriva per i nullatenenti. Nonostante avesse sposato la baronessa Marianna Tambelli di Vasto, scelse di essere seppellito nel Cimitero delle 399 Fosse a Napoli. Dove ancora riposano le sue ossa. Nel luogo appunto dove venivano seppelliti coloro che non avevano nulla, quei malati che aveva curato per tutta la vita. È un libro dedicato a tutti coloro che lottano contro un nemico invisibile, le malattie rare.