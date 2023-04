Tifosi del Napoli in piazza Monumento

TERMOLI. Sarà tripudio allo stadio Maradona di Napoli? Intanto i tifosi partenopei non restano certamente fermi nemmeno a Termoli. Per iniziativa di alcuni supporter della squadra guidata egregiamente da Luciano Spalletti, oggi pomeriggio, alle 16, raduno degli aficionados azzurri, in piazza Monumento. A invocare la presenza di chi tifa Napoli è Danilo Lacchini.