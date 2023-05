Maltempo: rinviati concerto di Clementino e tutti gli eventi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Se il maltempo non ha inciso sulla disputa della Carrese, ieri, il quadro previsto nei prossimi giorni ha indotto ad annullare tutti gli eventi in programma oggi e domani a San Martino in Pensilis.

Lo rende noto l'amministrazione comunale: «Considerate le previsioni meteo attuali e quelle delle prossime 24-48 ore gli eventi del 1° e del 2 maggio sono rinviate. Come da manifesto allegato, il concerto di Clementino si terrà sabato 27 maggio».