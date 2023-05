Gmg di Lisbona, continua il percorso di preparazione

RISE UP!

RISE UP! gio 04 maggio 2023

MONTENERO DI BISACCIA. Continua il percorso che porterà alla Giornata Mondiale della Gioventù in programma dal 28 luglio al 9 agosto 2023 a Lisbona, in Portogallo.

Si tratta di un’esperienza unica, che richiamerà migliaia di giovani da tutto il mondo nella capitale del Portogallo. Tante attività, tante iniziative, un’opportunità per incontrare persone di ogni nazionalità per condividere momenti di conoscenza, crescita e valorizzazione dei talenti di ognuno. Parola d’ordine: rise-up! Ovvero alzati! Per vivere la vita con entusiasmo, partecipazione e pienezza.

È possibile contattare anche la pagina Facebook Giovani della diocesi di Termoli-Larino o iscriversi al gruppo Instagram o Whatsapp. Tutti possono partecipare, un’occasione da non perdere per crescere insieme nella bellezza della vita. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 10 maggio, alle ore 19:30 presso la Parrocchia San Paolo di Montenero di Bisaccia.