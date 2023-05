Psicologia dell’abitare: incontro con Donatella Caprioglio

CAMPOBASSO. Psicologia dell’abitare: incontro con Donatella Caprioglio. Evento della Fondazione Architetti Campobasso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso. Domani, lunedì 15 maggio ore 17. Palazzo ex Gil Campobasso.

L’evento è incentrato sulla tematica della psicologia dell’abitare, affrontata dalla dottoressa Donatella Caprioglio nel suo libro “Mura sensibili: psicologia dell’abitare”.

Partendo dall’assunto che abitare è abitarsi l’autrice afferma che questa visione diventa la base necessaria non solo per chi le abitazioni le vive, ma anche una visione guida per chi le abitazioni le progetta. Il testo, infatti, propone alcuni strumenti psicologici utili ai professionisti da utilizzare nella progettazione e costruzione degli spazi abitativi non solo fisici ma anche mentali.

La psicologa dell’abitare esplora dunque il modo di vivere la propria abitazione proponendolo come un veicolo di conoscenza del proprio io, di esplorazione della parte più intima di sé stessi.