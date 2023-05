Riconoscimento internazionale "Santa Rita" alla maestra Antonella Dirella

TERMOLI. Oggi a Cascia è stato consegnato alla maestra Antonella Dirella un importante riconoscimento internazionale Santa Rita, in quanto donna che incarna il valore del servizio al prossimo.

«Cara Antonella, come "Donna di Rita" ci dimostri ogni giorno come è possibile vivere secondo i valori che guidarono l'esistenza della Santa, quali l'amore, la carità, il servizio ai più piccoli. E la tua è per noi un'importante testimonianza di come l'affidarsi a Dio nei momenti di prova, sia sempre la scelta migliore. Ti vogliamo bene e gioiamo con te per questo riconoscimento! Le tue amiche Assunta e Silvia».