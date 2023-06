«No alla guerra e salario minimo a 10 euro»

TERMOLI. Venerdì 2 giugno parte in tutta Italia la campagna nazionale raccolta firme per il referendum contro la guerra e per il disegno di Legge di iniziativa popolare per il salario minimo a 10 euro l'ora.

Anche nel Molise il Prc–Se e Unione Popolare partiranno con la raccolta delle firme.

I banchetti si terranno: venerdì 2 giugno dalle ore 17 alle ore 20 in viale Regina Margherita (Lungomare) a Guglionesi; sabato 3 giugno dalle ore 17 alle ore 20 in Corso Nazionale, angolo con via Adriatica a Termoli.