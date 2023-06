Bonefro, concerto dei Neri per caso rinviato al 22 luglio

BONEFRO. Le previsioni meteo avverse non permettono ancora lo svolgimento del programma civile dedicato alla festa di San Nicola, patrono di Bonefro. Pertanto, così come avvenuto in altre località, il parroco e il comitato feste di San Nicola comunicano a tutta la popolazione e agli interessati il rinvio del concerto dei Neri per caso, previsto il 3 giugno, al 22 luglio 2023. Il comitato organizzatore ringrazia tutti per la comprensione.