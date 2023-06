Mostra statica di eleganza per auto d'epoca

TERMOLI. C'è grande attesa sulla costa adriatica molisana e non solo per la prima mostra statica di eleganza regionale per auto d'epoca, che avrà luogo domenica, 4 giugno, dalle 11, in piazza Sant'Antonio a Termoli.

È organizzata dal Classic Car Club Molise, club federato Asi, su impegno diretto del presidente Ennio Corona, e vede tra gli organizzatori anche il consigliere comunale Francesco Rinaldi. Si tratta di un raduno di caratura regionale, primo nella storia che vedrà un concorso di eleganza con votazione finale per le circa 30 auto in lizza.